Прокуратура выявила в Прикамье нарушения при благоустройстве мемориала Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Оханского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательных норм при благоустройстве Мемориального комплекса «Стела» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе инспекции было выявлено, что на строительном объекте не соблюдались меры безопасности: работники не имели специальной формы с отражающими элементами, а территория комплекса не была огорожена на время работ. Также было зафиксировано использование подрядчиком строительных материалов низкого качества.

В результате проверки были внесены представления индивидуальному предпринимателю и начальнику управления развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

После замечаний прокуратуры все нарушения были устранены. В настоящее время благоустройство мемориального комплекса «Стела» завершено.

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