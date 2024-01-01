В Перми демонтировали магазин Megaflora НТО незаконно установили на придомовой территории Поделиться Твитнуть

Под контролем судебных приставов в Перми снесли несанкционированный цветочный павильон сети Megaflora (ул. Ветлужская, 62), сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Суд возложил на индивидуального предпринимателя обязанность произвести демонтаж незаконно установленного на придомовой территории многоквартирного дома торгового объекта площадью 49 кв. м за счёт собственных средств. Однако должница, зная о необходимости сноса павильона, затягивала сроки исполнения решения суда.

Тогда приставы оштрафовали владелицу на 5 тыс. руб., и только после этого женщина освободила территорию от киоска.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — подтвердили в Главном управлении ФСПП по Пермском краю.

Судя по информации 2ГИС, в Перми сейчас продолжают работу девять филиалов магазина Megaflora.

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