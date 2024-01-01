Зарина Ситдикова В честь 95-летия пермского трамвая на маршрут № 11 выйдет праздничный вагон КТМ-5 Первые пассажиры трамвая получат памятные билеты Поделиться Твитнуть

Фото: МУП «Пермгорэлектротранс»

В Перми 7 ноября на трамвайный маршрут № 11 «Пермь II — м/р Висим» выйдет вагон № 407 одной из самых популярных ранее моделей КТМ-5. Акция приурочена к 95-летию пермского трамвая, которое отмечается в этом году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», в этом году возраст пермского трамвая снизился с 15,7 до 8,4 лет. Это произошло благодаря обновлению парка и выводу из эксплуатации вагонов модели КТМ-5.

«Однако именно эта модель у многих поколений пермяков ассоциируется с трамваем. Вернуться в эту эпоху на один день можно будет благодаря сохраненному ходовому музейному экспонату», — добавили в учреждении.

Узнать праздничный вагон можно будет по классическому красному фасаду с указанием модели трамвая. В салоне будет работать кондуктор. Он вручит первым пассажирам памятные билеты. Отследить движение вагона в течение дня можно по карте сайта общественного транспорта Перми.

Фото: МУП «Пермгорэлектротранс»

Администрация Перми

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