На севере Прикамья застрял снегоболотоход во время работ по восстановлению электроснабжения Технику выслали «Россети Урала» на помощь местным энергетикам Поделиться Твитнуть

В Березниковском городском округе, где ликвидируют последствия аварии на линиях электропередач, в условиях экстремального бездорожья завязла техника, отправленная сегодня компанией «Россети Урал». О этом сообщается в официальном телеграм-канал «Россетей».

Снегоболотоход, на котором работники добирались до мест обрыва на электросетях начал тонуть во время пересечения водной преграды.

«Техника не смогла пройти раскисший глинистый берег, представляющий собой смесь грунта, снега, льда и воды. Сейчас персонал принимает меры по самостоятельному выходу машины на твердую почву. На помощь выдвинулись три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах», — рассказали в компании.

Отмечается, что электросетевой объект «ОРЭС —Прикамья», который нужно восстановить, находится в практически недоступной в это время года местности.

Напомним, ранее главы Березниковского и Соликамского городских округов отчитались о ситуации в муниципалитетах в связи с авариями на ЛЭП. В Соликамске в часть населённых пунктах уже вернулась электроэнергия, в Березниках ситуация сложнее из-за труднодоступности мест аварий на объектах.

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