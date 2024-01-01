Алёна Бронникова Пермский край получил федеральную поддержку на капремонт 40 учреждений образования Обновление коснётся школ, детских садов и колледжей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам отбора Минпросвещения РФ заявок на капремонт в 2025-2027 годах школ, детских садов и учреждений СПО Пермский край получил дополнительную федеральную финансовую поддержку на обновление 40 учреждений образования. В ближайшие три года в регионе отремонтируют 19 школ, 12 детских садов, девять учебных корпусов, мастерских и общежитий техникумов и колледжей.

«Выбирали объекты для ремонта, в первую очередь исходя из текущего состояния зданий и обращений родителей в соцсетях о необходимости обновить их, сделать более комфортными для ребят. Важно, что программа не ограничивается ремонтными работами, по ней также приобретается современное оборудование, педагоги проходят повышение квалификации», — рассказал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В следующем году запланирован капремонт двух детских садов, одной школы, а также учебного корпуса и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий и общежития Чусовского индустриального техникума.

Глава региона поручил краевому минобру держать все этапы работ на особом контроле, совместно с главами муниципалитетов своевременно подготовить дизайн-проекты внутренних пространств учреждений, которые вошли в программу. К разработке власти также намерены привлечь учащихся, их родителей и педагогов.

Как писал «Новый компаньон», 1 декабря в Перми начнётся капремонт в здании школы № 132. В данный момент ведётся поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 316,3 млн руб.

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