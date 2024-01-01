Жители Перми чаще всего хотят купить бизнес в сфере общепита Всё больше пермяков желают стать инвесторами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты «Авито» проанализировали объём спроса в категории «Готовый бизнес» в третьем квартале 2024 года среди жителей Пермского края и пришли к выводу, что наибольший спрос пришёлся на покупку бизнеса в сфере общепита (19%), а средняя стоимость такого бизнеса, предлагаемого на платформе, составила 364 тыс. руб.

На втором месте оказались предприятия в сфере торговли (15%) и средней стоимостью в 750 тыс. руб., замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и здоровья (10%), который можно приобрести за 500 тыс. руб.

В пятёрку также вошли бизнесы в сфере производства (10%) и сфере пунктов выдачи заказов (9%) , которые можно купить в среднем за 630 и 650 тыс. руб. соответственно. Отмечается, что спрос на бизнесы в сфере производства за квартал вырос 46%.

В III квартале 2024 года покупка готового бизнеса стала самой популярной целью обращения на платформу предпринимателей из Перми. Доля в структуре спроса составила 88%. На втором месте — желание стать партнером (5%). Также 4% пользователей хотели стать инвестором.

Примечательно, что в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза больше пользователей просматривали объявления, где предприниматели искали инвесторов.

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