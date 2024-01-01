В Перми остановлены поиски первого официально работающего в России кота Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Василием Кучумовым

В краевой столице остановлены поиски кота по кличке Барсик, о пропаже которого ранее сообщил журналист и блогер Василий Кучумов. Хвостатого нашла семья. Пермяки, направлявшиеся в больницу, заметили животное около медучреждения.

По словам Василия Кучумова, нашедшим четвероногого уже перечислены 170 тыс. руб., которые были заявлены в качестве награды за поимку Барсика. Хозяин животного сначала установил вознаграждение в 50 тыс. руб., а потом поднял ставку. Напомним, Барсик пропал в микрорайоне Висим 1 ноября.

«Кот будет отправлен в клинику «Кнопка» к Ане Нохриной. Стационар. Видимых повреждений нет. Хвост и уши целые, худой, много пьёт», — добавил Василий Кучумов.

Впервые Барсик стал популярен в 2016 году: один из пермских застройщиков взял его на работу. У животного появился аккаунт в соцсетях, в его обязанностях было первым переступать порог новых квартир при заселении новосёлов, за свой труд Барсик получал оклад 33 тыс. руб. Впоследствии Барсика трудоустроили в другое место, по словам Кучумова, он занимал должность директора магазина и кофейни, где следил за порядком и оказывал платные услуги.

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