В Перми пропал единственный официально работающий в России кот За поимку четвероногого обещают 75 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Василий Кучумов

В Перми ищут кот Барсик, который с 2016 года стал первым официально работающим котом России. О пропаже сообщил его хозяин — журналист Василий Кучумов — в своём телеграм-канале.

Четвероногий сбежал из таунхауса в микрорайоне Висим в ночь на 1 ноября, и егр ищут уже больше суток.

Тому, кто поможет найти кота, его владелец обещает денежное вознаграждение в размере 75 тыс. руб. Причём сумма была увеличена: изначально Василий Кучумов объявил награду в 50 тыс. руб.

По предположению хозяина, хвостатый мог «отправиться за кошечкой и загулять».

Впервые Барсик стал популярен в 2016 году: один из пермских застройщиков взял его на работу. У животного появился аккаунт в соцсетях, он ездил по квартирам и получал оклад в 33 тыс. руб. Впоследствии Барсик трудоустроился в другое место, став директором магазина и кофейни. Он следил там за порядком и оказывал платные услуги.

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