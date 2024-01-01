Вылет рейса из Махачкалы в Пермь задержан из-за атаки дрона Поделиться Твитнуть

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Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск — это соседний с Махачкалой город. РИА Новости сообщает, что беспилотник был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенное время», — сказал в интервью агентству генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Согласно онлайн табло аэропорта столицы Дагестана, пока задержаны вылеты трёх рейсов: двух в Москву и одного в Пермь.

По информации из аэропорта Большом Савино, рейс №4027 авиакомпании «Азимут» из Махачкалы ожидается на час позже расписания, в 14:35 по местному времени.

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