Вылет рейса из Махачкалы в Пермь задержан из-за атаки дрона
Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск — это соседний с Махачкалой город. РИА Новости сообщает, что беспилотник был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенное время», — сказал в интервью агентству генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.
Согласно онлайн табло аэропорта столицы Дагестана, пока задержаны вылеты трёх рейсов: двух в Москву и одного в Пермь.
По информации из аэропорта Большом Савино, рейс №4027 авиакомпании «Азимут» из Махачкалы ожидается на час позже расписания, в 14:35 по местному времени.
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