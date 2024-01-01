В Прикамье приставы обязали управляющую компанию отремонтировать крышу жилого дома На нерадивую УК постоянно жаловались жильцы Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края привлекли к ответственности управляющую компанию за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Жильцы многоквартирного дома регулярно жаловались в управляющую компанию на протекающую крышу, но руководство УК не предпринимало никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. Тогда жители пошли с иском в суд.

По данным пресс-службы Управления ФССП по Пермскому краю, суд удовлетворил иск и возложил на УК обязанность провести капитальный ремонт крыши дома. Однако в установленный судом срок в 6 месяцев коммунальщики ничего не сделали. Тогда приставы вынесли постановление o взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб., и был установлен новый срок исполнения, но и эти требования УК проигнорировала.

Только после взыскания крупных штрафов коммунальная организация начала ремонтировать кровлю. Ход работ и сроки контролируют судебные приставы.

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