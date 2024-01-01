С начала года в Перми нашли владельцев 1747 земельных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости занесены данные о владельцах 1747 земельных участков в Перми общей площадью 1007 га. 1131 владелец самостоятельно зарегистрировал свои права, а информация о 60 правообладателях была внесена по инициативе муниципалитета. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений,

Кроме того, в результате работы выявлено и исключено из кадастра 554 участка. По результатам анализа часть этих земель может быть передана в рыночный оборот. С 2021 года, когда началась процедура выявления правообладателей, в ЕГРН внесены данные о 9480 участках совокупной площадью 11 754 га.

Параллельно с выявлением владельцев департамент мониторит земельные участки на предмет нарушений законодательных норм. За 10 месяцев текущего года владельцам коммерческих и жилых объектов на незарегистрированных участках было направлено претензий на сумму более 32,6 млн руб. Штрафы за использование участков без прав зависят от их кадастровой стоимости, но минимальные суммы составляют 5 тыс. руб. для граждан и 100 тыс. руб. для юридических лиц.

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