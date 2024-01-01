Алёна Бронникова В выходные снежный покров в Пермском крае могут смыть дожди Оттепель ожидается 9 ноября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Установившийся на территории Прикамья снежный покров может сойти в выходные. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По словам экспертов, в северной и восточной части края сейчас наблюдается полноценная зима. В этих районах сформировался мощный снежный покров высотой 20-40 см и более, который сохранится до конца рабочей недели. По югу региона и в Перми для полноценной зимы снега пока не хватает.

«Сейчас наиболее интересен вопрос — в какой фазе выпадут осадки перед оттепелью и во время оттепели в субботу, и сколько их будет. Если пройдёт сильный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова мала. Если же осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, то снежный покров в Перми и ряде южных районов может даже сойти», — сообщают авторы проекта.

При этом отмечается, что если снежный покров и сойдёт, то ненадолго.

По прогнозам метеорологов, в Пермь снег придёт 8 ноября. Самая холодная ночь на неделе ожидается 7 ноября, когда цифры на термометре опустятся до -9…-7°, днём температура не поднимется выше -3°.

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