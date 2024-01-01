Зарина Ситдикова Температура воздуха в Пермском крае опустится до –17 градусов Показатели температурного фона будут на 2-4 градуса ниже нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 5 по 8 ноября в Пермском крае установится холодная погода с небольшим снегом. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, погоду в регионе будет определять чередование барических ложбин с фронтальными системами. Осадки ожидаются небольшой интенсивности в виде снега. Ветер в Прикамье будет преимущественно юго-западным 5–10 м/с.

Как отметили метеорологи, температурный фон в крае будет пониженным, на 2–4 °С ниже климатической нормы.

5 ноября ночью температура установилась на уровне –11…–6 °С, днём воздух прогреется до –7…–2 °С. 6 ноября ночью ожидается –11…–6 °С, на севере Пермского края будет до –16 °С, днём –8…–3 °С. В ночь на четверг 7 ноября ночью ожидается –12…–7 °С, а при прояснениях до –17°С, днём –8…–3 °С. В пятницу, 8 ноября, температура воздуха в регионе составит ночью –12…–7 °С, днём –5…0 °С.

В Пермь снег придёт 8 ноября, но осадки будут небольшой интенсивности. Температура воздуха ночью составит –7…–5 °С. Самая холодная ночь на неделе будет 7 ноября, когда цифры на термометре опустятся до –9…–7 °С, дневной прогрев ожидается на уровне –5…–3 °С.

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