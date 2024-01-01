Вахтовикам из Пермского края предлагают работу в Москве с зарплатой до 480 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Пермского края предложили работу вахтовым методом в качестве упаковщиков на складе телефонов Apple в Москве. Соискателям обещают зарплату от 200 до 480 тыс. руб. Вакансия размещена на сайте hh.ru.

В обязанности сотрудника входит упаковка телефонов Apple, финальный этап, подготовка к отгрузке товаров. Вахтовиков нанимают минимум на 15 смен, режим работы — 11 часов в день, без выходных или с одним выходным.

Соискателям обещаны компенсация проезда, бесплатное размещение и двухразовое питание.

Опыт работы не нужен. От сотрудников требуется ответственный подход к должностным обязанностям, «умение работать и жить в коллективе», порядочность.

На том же сайте пермякам предложили работу вахтовым методом в Москве по упаковке бананов с зарплатой в 219 тыс. руб. Обещаны бесплатное проживание и питание, есть семейные комнаты. «Нет скрытых требований! Берём всех», — сказано в объявлении.

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