На ремонт кровли и фасада больницы Гринберга в Перми выделили более 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми ищут подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» (ул. Генерала Панфилова, 20а). Речь идёт о наружных работах по устройству кровли и фасада. Из краевого бюджета власти готовы выделить 14,6 млн руб. Это максимальная цена контракта. Итоги закупки предполагается подвести 19 ноября.

Согласно документации, исполнителю предстоит обустроить отмостки, наружные водостоки, фасады трёхэтажного корпуса, заменить обрешётки и покрытия кровли, установить ограждения и устройства для задержания снега, провести иные работы, необходимые для передачи объекта в эксплуатацию после выполнения капитального ремонта.

Работы должны начаться сразу после заключения договора, а окончиться не позднее 30 августа 2025 года.

Общая площадь ремонта превысит 2,9 тыс. кв. м.

Отмечается, что работы планируется проводить в условиях действующего здания. Прекращать его функционирование и останавливать лечебную деятельность учреждения не планируется. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — сказано в техзадании.

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