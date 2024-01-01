С начала года в Прикамье заменили 58 лифтов в 19 домах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С начала 2024 года Фондом капитального ремонта Пермского края проведена замена 58 лифтов в 19 многоквартирных домах городов Перми и Добрянки. Работы по замене лифтового оборудования были выполнены в Добрянке по ул. Герцена, 45 и ул. Советской, 66, а также в Перми на пр. Парковом, 2, ул. Моторостроителей, 10, ул. Ветлужской, 60 и ул. Чкалова, 10. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Эксперты отмечают, что за весь период реализации программы капитального ремонта, которая стартовала в 2014 году, в регионе было обновлено 900 лифтов.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Прикамья отмечают, что все новые лифтовые кабины произведены в России. Большинство комплектующих изготавливаются на территории страны, что позволит оперативно осуществлять поставку или замену запчастей.

Также после завершения капитального ремонта на все выполненные работы, включая замену лифтов, распространяется гарантийный срок продолжительностью пять лет. При выявлении дефектов в течение этого периода подрядчик будет устранять их за свой счёт.

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