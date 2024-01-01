Алёна Бронникова В Прикамье похоронили участника СВО из Оханска Николаю Каменских было 44 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Оханского городского округа Пермского края на официальной странице ВКонтакте 5 ноября сообщила о гибели в ходе специальной военной операции Николая Каменских. Ему было 44 года.

Во время срочной службы в армии Николай Александрович служил в пограничных войсках, на границе с Арменией, в качестве снайпера. Дома он получил профессию водителя и трудился в лесной охране государственного лесхоза, в Дубровском ПНИ. Контракт с Минобороны РФ заключил в октябре 2023 года.

Как и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не уточняется.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Гайнского округа Пермского края Павел Акулов. Прощание с ним состоялось 5 ноября в п. Сосновая.

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