Алёна Бронникова За неделю в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 9% Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 28 октября по 3 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот период зарегистрировано 13,9 тыс. случаев. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщает, что эпидемический порог не превышен.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии. По информации ведомства, это вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. По данным на 5 ноября, в Прикамье болеют 1,12 млн человек, что составляет 45,1% от совокупного населения. Среди них 406 тыс. детей.

В целях профилактики заболеваний жителям рекомендуют сделать прививку, поскольку это является наиболее эффективным средством. Кроме того, нужно тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в гипермаркете «Гипер Лента» на бульваре Гагарина в Перми будет работать мобильный пункт вакцинации. В нём можно будет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

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