Алёна Бронникова В Перми мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать 7 ноября в гипермаркете Сделать прививку можно будет в «Гипер Ленте» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми 7 ноября будет работать мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края. Пункт откроется в гипермаркете «Гипер Лента».

«В Перми 7 ноября с 11:00 до 17:00 в мобильном пункте вакцинации в гипермаркете "Гипер Лента" (б. Гагарина, 65) можно будет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции», — информирует ведомство.

Напомним, сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации могут только взрослые (старше 18 лет). Желающим пройти вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед тем как поставить прививку, врач проводит осмотр пациента.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае наблюдается снижение количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен.

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