Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилось почти на 5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 21 по 27 октября в Пермском крае наблюдается снижение количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 4,8% по сравнению с прошлой неделей. За это время зарегистрирован 15 321 случай ОРВИ и гриппа, при этом эпидемический порог не превышен, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно данным лаборатории, среди заболевших ОРВИ выявлены вирусы, не относящиеся к гриппу (парагрипп, риновирусы и аденовирусы).

В Роспотребнадзоре отметили также, что вакцинация против гриппа в крае идёт полным ходом. На 28 октября привилось 977,6 тыс. человек, что составляет 39,2% населения Прикамья, включая 406 тыс. детей.

Для предотвращения гриппа и ОРВИ медицинские работники советуют сделать прививку, соблюдать гигиену рук, избегать переохлаждения, регулярно проветривать помещения, а также минимизировать контакты с больными. Кроме того, необходимо поддерживать чистоту в доме, чаще бывать на свежем воздухе и при появлении симптомов обращаться к врачу, не занимаясь самолечением.

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