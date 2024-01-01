За октябрь цена новой квартиры в Перми упала на 2,2% Квадратный метр подешевел на 0,7% Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В октябре в условиях отсутствия массовой программы льготной ипотеки и исчерпания лимитов по семейной ипотеке цены на новостройки стали опускаться во многих городах России, в том числе в Перми. Так, средняя по городу стоимость лота снизилась за месяц на 2,2% и составила 6 млн 685 тыс. руб. Цена «квадрата» уменьшилась на 0,7% — до 136,2 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

По данным издания, за прошедший месяц цена квадратного метра подросла в 47 городах из 70, в 21 снизилась, в двух осталась неизменной.

Наибольший рост продемонстрировал Томск (+5,7%), наибольшее падение — Калуга (—2,8%). В среднем по всем городам квадратный метр в новостройке стоит 138,4 тыс. руб., что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.

Общая цена предложения за лот в октябре за месяц выросла в 38 городах, в 30 упала, в двух не изменилась.

Наибольший прирост цены квартиры в новостройке наблюдался в Череповце (+5,5%). Больше всего снизилась общая цена квартиры в Новокузнецке (—7,8%). Средняя по России квартира в новостройке стоит 7 млн 247 тыс. руб., что на 0,1% меньше, чем в сентябре.

Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют, говорят аналитики портала. Однако во многих городах застройщики пока не спешат снижать цены, что говорит о неком запасе прочности в строительной отрасли. Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешёвого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади. Тем не менее, тренд на снижение цен наблюдается во всё большем числе городов. И в следующем году, уверены эксперты, он продолжится.

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