Алёна Бронникова За девять месяцев количество самозанятых в Прикамье выросло на 25% К октябрю в регионе показатель достиг 201 тысячи Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

В Пермском крае за девять месяцев 2024 года количество самозанятых выросло на 25%. Как сообщает министерство финансов региона, к октябрю показатель достиг 201,4 тыс. человек. Наибольший рост был зафиксирован в Осинском, Уинском и Юсьвинском округах — более 30% с начала года.

Также ведомство распределило на четвёртый квартал объём дотаций, предназначенных для стимулирования увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход. Он составил 235,2 млн руб. Общий объём в текущем году вырос относительно прошлогоднего на 74% и составил 640 млн руб.

Отмечается, что поддержка предоставляется в регионе с 2023 года. Её размер для каждого муниципалитета зависит от доли зарегистрированных плательщиков НПД.

Количество самозанятых в Прикамье к началу июля составляло 186,4 тыс. человек.

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