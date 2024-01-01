Количество самозанятых в Пермском крае выросло на 16% К июлю их число превысило 186 тысяч Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Численность самозанятых в Пермском крае за первое полугодие 2024 года выросла на 25 385 человек, Теперь их в Прикамье — 186 417. Об этом сообщили в минфине.

В ведомстве также проинформировали о приказе, касающемся распределения дотаций бюджетам муниципальных и городских округов Пермского края на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход на 3 квартал 2024 года. Он подписан 2 августа.

Общий объём дотаций на квартал составил 160,5 млн руб. Самую большую сумму — 71,5 млн руб. — получит Пермь, 10,4 млн — Пермский муниципальный округ, 8 млн руб. — Березники.

Напомним, новая поддержка местных бюджетов в Пермском крае появилась с 2023 года.

Ранее бизнес-омбудсмен Прикамья сообщал, что за 2023 года количество самозанятых в Пермском крае увеличилось на 46%. Если в начале прошлого года их было 110 тыс., то на декабрь 2023-го 161 тыс.

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