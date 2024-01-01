При проведении госзакупок в Прикамье выявили 265 нарушений В реестр недобросовестных поставщиков попали 22 подрядчика Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За первые девять месяцев 2024 года в Пермское УФАС было подано 408 жалоб на действия заказчиков и аукционных комиссий. Обоснованными были признаны 105 жалоб. В ходе из рассмотрения выявлено 159 нарушений законодательства о контрактной системе. Также было организовано 200 внеплановых проверок, охвативших 630 закупок, в результате чего было обнаружено еще 106 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Общее число выданных предписаний об устранении нарушений составило 127.

В этот же период в Пермское УФАС пришло 334 обращения заказчиков с просьбой внести данные о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. 120 сообщений относились к уклонению от заключения контрактов, 212 — к одностороннему расторжению контрактов, два обращения касались решений судов.

В итоге в реестр включены данные о 22 участниках, уклонившихся от подписания контрактов, и 110 участниках, чьи контракты были расторгнуты.

Возбуждены 393 административных дела, наложены штрафы на сумму около 2,4 млн руб., в бюджет поступило уже более 1,3 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.