Приёмам оказания первой помощи обучат 60% взрослого населения Прикамья Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень объявила о начале подготовки к массовому обучению граждан региона основам первой помощи. Запуск образовательной инициативы намечен на 2025 год, планируется, что 60% взрослого населения Прикамья пройдут программу обучения в течение года.

Главными наставниками станут Пермский краевой центр медицины катастроф, Пермский государственный медицинский университет и волонтёры-медики. В Школе медицины катастроф будут подготовлены инструкторы для обучения приёмам первой помощи, также предусмотрены выезды в населённые пункты для проведения практических занятий с местными жителями.

Как сообщила Анастасия Крутень, в первую очередь обучение пройдёт для сотрудников, занимающихся устранением последствий ЧС, педагогов, учащихся 9-11 классов, студентов и работников местной власти. Для каждой группы обучаемых будут разработаны специальные учебные программы и составлено расписание занятий, сообщает «Рифей».

«Риски возникновения пожаров, взрывов, массовых ДТП, техногенных аварий достаточно высоки. Все они несут угрозу жизни граждан и нередко приводят к опасным последствиям для здоровья. Практика показывает, что в настоящее время население недостаточно информировано о том, как правильно оказать первую помощь, отсутствуют умения оказания первой помощи», — заявила Анастасия Крутень.

К числу необходимых приёмов, которым будут обучаться жители Прикамья, относятся правильный вызов скорой медицинской помощи, остановка наружного кровотечения, восстановление проходимости верхних дыхательных путей и т.д.

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