Власти Перми ввели новые требования к вывескам на стёклах входных дверей Таблички необходимо привести в соответствие с принятым стандартом до 1 июня 2025 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми установлены новые требования к размещению информационных табличек на остеклении дверей входной группы, об этом говорится в решении Пермской городской думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сфере благоустройства».

По принятому стандарту таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов из декоративной пленки, пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры.

На табличке необходимо указать название организации (или индивидуального предпринимателя), сферу деятельности, а также виды предоставляемых товаров и услуг. Кроме того, на ней должны быть размещены такие данные, как фирменное наименование (коммерческое обозначение, изображение торгового знака или знака обслуживания), адрес нахождения и часы работы.

Новые требования вступают в силу с 1 марта 2025 года. Все вывески, которые не соответствуют установленным требованиям, должны быть приведены к новым стандартам до 1 июня 2025 года.

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