В Перми отменили концерт певицы Ани Лорак Поделиться Твитнуть

В Перми отменён запланированный на 19 ноября в СК им. Сухарева концерт эстрадной певицы Ани Лорак. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на сообщение Kassy.ru ВКонтакте.

Мероприятие отменено, а не перенесено на более поздний срок, как сказано в информации, по техническим причинам, возникшим в процессе подготовки.

Все купленные билеты можно вернуть в месте их приобретения.

Добавим, что другие концерты Ани Лорак, намеченные на середину ноября, не отменяются. В Челябинске выступление Лорак состоится 16 числа, в Екатеринбурге — 18-го.

Ранее «Новый компаньон» писал, что российская рок-группа «Пилот» не будет проводить свой концерт в Перми 19 октября, так как барабанщик Никита Белозёров серьёзно ушиб руку, и у него сильное растяжение и трещина мизинца. Музыканты принесли извинения своим фанатам. Концерт в Перми был перенесён на 6 февраля 2025 года.

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