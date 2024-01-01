Группа «ПилОт» отменила свой концерт в Перми из-за травмы барабанщика Выступление коллектива перенесли также в других городах Поделиться Твитнуть

Российская рок-группа «Пилот» не будет проводить свой концерт в Перми, запланированный на 19 октября. Как сообщается на официальной странице музыкантов в соцсетях, барабанщик Никита Белозеров серьёзно ушиб руку, и у него сильное растяжение и трещина мизинца.

«На приёме Никите был предписан недельный покой, что исключило возможность участия в концертах на этой неделе. Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было решено перенести концерты этой недели», — говорится в посте группы ВКонтакте.

Музыканты принесли извинения своим фанатам.

Концерт в Перми состоится 6 февраля следующего года, а затем в Екатеринбурге и Челябинске, 7 и 8 февраля соответственно.

О дате концерта в Тюмени они сообщат дополнительно. При этом билеты на все концерты будут действительны в новые даты. Менять их не нужно.

В комментарии к посту Белозеров поблагодарил всех за поддержку и добрые слова, отметив, что группа выступит 26 октября в Петербурге, а 3 ноября — в Москве.

Напомним, в марте этого года в Перми отменили концерт группы «Комсомольск», выступление которой должно было состояться в частной филармонии «Триумф». Отмена произошла на фоне критики ветеранов СВО, за два дня до выступления. При этом организаторы всё же пообещали провести концерт, но в октябре.

Ранее эта группа попала в список «запрещённых» в России, а против её концерта выступил пермский telegram-канал «Прикамские витязи».

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