Сын депутата думы Перми Плотников вышел из учредителей сетевой компании «Развитие» Фирма была учреждена в 2015 году Поделиться Твитнуть

Бизнесмен Владимир Плотников, который является сыном действующего депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, вышел из состава учредителей сетевой компании ООО РСК «Развитие». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В базе «СПАРК-Интерфакс» в качестве учредителей обозначены Елена Арзуманова и Николай Кислов.

Компания «РСК «Развитие» основана в 2015 году в Перми. Гендиректор ООО — Николай Кислов.

Основной вид её деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Также компания занимается распределением и торговлей электроэнергией, а также деятельностью по обработке данных и предоставляет услуги по размещению информации, связанной с этой деятельностью.

Согласно checko.ru, Владимир Плотников-младший также является учредителем управляющей компании «Навигатор», зарегистрированной по ул. Лодыгина, 9 в Перми, и ещё пяти действующих пермских организаций, в том числе хлебозавода «Кондитер № 8».

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