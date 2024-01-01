Алёна Бронникова Сын пермского депутата построит за ТЦ «Навигатор» административное здание со складом Площадь территории составит 5,6 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Владельцы ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» сын пермского депутата Владимир Плотников младший, предприниматели Павел и Сергей Балыбердины получили разрешение на строительство административного здания со встроенными складскими помещениями на земельном участке в Свердловском районе Перми. Соответствующая информация опубликована на сайте краевого минимущества в реестре выданных разрешений на строительство во втором квартале 2024 года.

Объект будет построен на двух земельных участках за торгово-деловым центром «Навигатор» общей площадью 5,6 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, на участках установлены разрешённые виды использования: под объекты недвижимости, а также стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие, надземные, подземные.

По данным checko.ru, ранее предприниматели являлись также соучредителями ООО «Вкус детства». Владимир Плотников младший является учредителем управляющей компании «Навигатор», зарегистрированной по ул. Лодыгина, 9 в Перми и ещё пяти действующих пермских организаций, в том числе, хлебозавода «Кондитер №8».

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