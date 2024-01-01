На выезде из Краснокамска в Пермском крае запустили придорожный сервис С проекта сняли статус приоритетного инвестиционного Поделиться Твитнуть

Проект компании «Инвест Строй» (входит в ГК «Дельта») по созданию объектов придорожного сервиса на выезде из Краснокамска лишился статуса «приоритетный инвестиционный».

Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края, ООО «Инвест Строй» самостоятельно подало заявку на отмену статуса ПИП для своего проекта, так как на земельных участках завершено строительство многотопливной автозаправки, организован паркинг на 180 грузовых и 120 легковых автомобилей, авторемонтные мастерские, возведены автомойка, кафе и магазин, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Не закончено строительство только гостиницы, её готовность составляет 90%.

В конце 2022 года проект «Инвест Строй» по созданию многофункционального логистического комплекса с придорожным сервисом был объявлен приоритетным. Локация выбрана на выезде из Краснокамска, рядом с федеральной трассой М-7. Площадь складского помещения класса «А» составит 40 тыс. кв. м, также планируются АЗС, АГНКС, автомастерские, гостиница на 20 номеров и торговые площади. Проект стоимостью 2 млрд руб. должен быть завершён до конца 2025 года.

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