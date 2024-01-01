На трассе в Пермском крае в жёсткой аварии на части разорвало автомобиль Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Пермском крае произошла серьёзная авария, в результате которой автомобиль Nissan разорвало на части.

Как сообщили сайту perm.aif.ru в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 4 ноября в 09:20 на трассе Полазна—Чусовой. По предварительной информации, водитель Nissan Almera, мужчина 1974 г.р., двигался от Чусового в сторону Полазны. На 13 км дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Niva, за рулём которого находился водитель 1966 г.р.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а водитель Nissan был ранен. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, сообщили в ГУ МВД Пермского края.

На кадрах, опубликованных телеканалом ВЕТТА, видно, что обе машины серьёзно пострадали: их детали разбросаны по дороге. Автомобиль Nissan получил разрыв, одна его часть оказалась в кювете, а другая перевернулась на крышу на проезжей части.

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