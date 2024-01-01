Зарина Ситдикова Баскетболисты из Прикамья стали призёрами ещё одного турнира 3х3 в Китае Команда Bionord Wolf United стала третьей в Куньмине Поделиться Твитнуть

Фото: Российская федерация баскетбола, russiabasket.ru

Пермская команда Bionord Wolf United вошла в тройку призёров баскетбольного турнира 3х3 в Куньмине (Китай). Об этом сообщила Российская федерация баскетбола.

Как писал «Новый компаньон», ранее Bionord Wolf United победил в турнире Greater Bay Area Tour 2024 Final, который прошёл в октябре в Макао.

Как и в тех соревнованиях, на паркет в составе команды Bionord вышли Илья Богданов, Александр Зуев, Станислав Шаров и баскетболист из Китая Дашэнь Ю. До полуфинала они уверенно прошли всех соперников, сумев дважды добиться досрочной победы — 21:11 и 21:10. Ключевым стал полуфинальный поединок против команды Jumpshot Singapore, которая в итоге стала победителем турнира.

В матче за третье место Bionord Wolf United крупно выиграл у команды Footer из Тайваня со счётом 22:14. На турнире пермяки выступили под руководством Алексея Жердева.

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