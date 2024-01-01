Зарина Ситдикова
Команда из Перми по баскетболу 3х3 выиграла международный турнир в Китае
Bionord PRO получил путёвку на основное событие Мирового тура
Пермская команда по баскетболу 3х3 Bionord PRO стала победителем международного турнира Greater Bay Area Tour 2024 Final, который прошёл в Макао (Китай). Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Парма».
На соревнования команда зарегистрировалась под названием Bionord Wolf United. В её составе выступили Илья Богданов, Станислав Шаров, Александр Зуев и Дашен Ю. Баскетболисты успешно прошли весь турнир и вышли в финал, где встретились с командой Nanhai Long Lion (Китай). Матч состоялся вблизи известного исторического памятника — под Руинами у собора Святого Павла.
В напряжённом поединке баскетболисты из Прикамья одержали верх над противником со счётом 19:16. Благодаря этой победе Bionord PRO получил путевку на Мастерс, основное событие Мирового тура FIBA 3х3, который пройдёт там же в Макао 19-20 октября.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.