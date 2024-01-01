Зарина Ситдикова Команда из Перми по баскетболу 3х3 выиграла международный турнир в Китае Bionord PRO получил путёвку на основное событие Мирового тура Поделиться Твитнуть

Пермская команда по баскетболу 3х3 Bionord PRO стала победителем международного турнира Greater Bay Area Tour 2024 Final, который прошёл в Макао (Китай). Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Парма».

На соревнования команда зарегистрировалась под названием Bionord Wolf United. В её составе выступили Илья Богданов, Станислав Шаров, Александр Зуев и Дашен Ю. Баскетболисты успешно прошли весь турнир и вышли в финал, где встретились с командой Nanhai Long Lion (Китай). Матч состоялся вблизи известного исторического памятника — под Руинами у собора Святого Павла.

В напряжённом поединке баскетболисты из Прикамья одержали верх над противником со счётом 19:16. Благодаря этой победе Bionord PRO получил путевку на Мастерс, основное событие Мирового тура FIBA 3х3, который пройдёт там же в Макао 19-20 октября.

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