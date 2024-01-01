Зарина Ситдикова В Прикамье экс-начальник колонии в Чусовом осуждён на три года за растрату Подсудимому назначено условное наказание Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Бывший начальник колонии в Чусовском городском округе осуждён на три года лишения свободы условно за растрату. Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2022 году подсудимый вместе с пособниками организовал в исправительном учреждении производство пиломатериалов из древесины, принадлежащей ИК. При этом за их реализацию учреждение средств не получило. Таким образом была совершена растрата на сумму более 2 млн руб.

В отношении экс-начальника колонии было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Перед началом расследования обвиняемый заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело было рассмотрено в отдельном производстве. Кроме того, он добровольно погасил материальный ущерб в размере 450 тыс. руб. Также на его имущество на сумму более 800 тыс. руб. был наложен арест.

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