В Прикамье бывший начальник колонии пойдёт под суд за растрату Следствие считает, что он вместе с сообщниками похитил пиломатериалы на 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии. Его обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ — растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как установили следователи, обвиняемый занимал должность начальника исправительного учреждения в Чусовском городском округе Пермского края. Вместе с пособниками в течение 2022 года организовал и контролировал в колонии безучётное производство изделий и пиломатериалов из древесины. В последующем это передавалось иным лицам в качестве дара. Ущерб учреждению составил более 2 млн руб. Уголовные дела в отношении соучастников выделили в отдельное производство.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

В пресс-службе следкома не уточнили фамилию обвиняемого.

Напомним, в марте этого года силовики задержали бывшего начальника ИК-37 (пос. Половинка, Чусовской городской округ) Илью Асламова и предпринимателя Олега Попова. Асламова обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а Попова — в посредничестве в совершении этого преступления. Им обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пытались оспорить это решение, но безуспешно.

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