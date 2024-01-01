Алёна Бронникова Снегопад с сильными порывами ветра продолжится в Пермском крае 4 ноября Жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозу Пермского ЦГМС, на территории Прикамья 4 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В регионе продолжится снегопад с сильными порывами ветра.

«Ночью 4 ноября по востоку края местами прогнозируется сильный снег. В отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра до 18 м/с», — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с непогодой жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными. Стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и избегать рядом с ними парковки личного автотранспорта. Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

Из-за непогоды в некоторых населённых пунктах на севере Прикамья 2 ноября возникли коммунальные аварии. Местные жители остались без водоснабжения и электроэнергии.

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