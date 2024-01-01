Алёна Бронникова Прокуратура Прикамья организовала проверку после коммунальной аварии в Березниках Жители нескольких населённых пунктов оказались без воды и электричества Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии в Березниках и 10 населённых пунктах на территории округа. По предварительной информации, причиной коммунальной аварии стали неблагоприятные погодные условия, шквалистый ветер и обильный снегопад.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сетевых организаций, органа местного самоуправления по своевременному устранению аварийной ситуации. В настоящее время проводятся мероприятия по устранению аварии, в том числе осуществляется подвоз воды в социальные учреждения», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В краевом минЖКХ сообщают, что из-за ливней, переходящих в обильные снегопады со шквалистым ветром, проблемы возникли в северной части региона. Эпицентром стали Березниковский, Соликамский, Косинский и часть Красновишерского округов, сбои наблюдались в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах. На территориях деятельности ПАО «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности.

«Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. В распоряжении персонала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам», — информирует ведомство.

В аварийно-восстановительных работах со 2 ноября задействовано 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники. На помощь в Березники направлены шесть бригад в составе более 30 человек и шесть единиц техники из Северных и Центральных электрических сетей и сетей Перми.

Напомним, вечером 2 ноября из-за непогоды в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения протяжённостью до 10 км. Это привело к остановке водозабора «Извер» и неполноценной работе «Усолки». Жители нескольких населённых пунктов округа остались без воды и электричества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.