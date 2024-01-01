Алёна Бронникова Город Прикамья попал в топ-5 российских городов для уединённого отдыха Стоимость двух ночей в отеле обойдётся в среднем в 5000 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Путешествия» составил для туристов топ-5 живописных малых городов России с богатой историей, где в ноябрьские праздники можно отдохнуть в спокойной и уединённой обстановке. В списке оказался Кунгур Пермского края.

«Ещё один из городов России, который ранее был популярен настолько, что посещали его даже представители императорской семьи: Александр I, Александр II и члены семьи Романовых. В Кунгур стоит приехать ради живописных просторов и новых впечатлений», — отметили в компании.

В среднем отдых на две ночи в двухместном номере одного из отелей Кунгура обойдется путешественникам в 5 тыс. руб.

В топ попал также город Кяхта в Бурятии, где средняя стоимость отдыха в течение двух ночей в двухместном номере отеля составит 7 тыс. руб. Кроме того, сервис назвал города: Мышкин в Ярославской области (7,4 тыс. руб.), Кимры в Тверской области (8,7 тыс. руб.) и Тотьма в Вологодской области (3,7 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что депутаты думы Кунгурского муниципального округа поддержали в первом чтении законопроект о введении туристического налога. В случае утверждения документа во втором чтении налог с туристов начнут взимать с 2025 года.

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