Алёна Бронникова Основанная в Перми компания Miro сократит штат на 18% Всего планируется уволить 275 сотрудников Поделиться Твитнуть

Стартап Miro, основанный в 2011 году уроженцами Перми, заявил о намерении сократить штат примерно на 18%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на американское бизнес-издание The Information.

«Разработчик платформы для совместной удалённой работы Miro уволит 18% штата — 275 сотрудников. Такой шаг позволит стартапу стать более «гибким и лёгким», считают в компании. В феврале 2023 года Miro уже говорили о намерении сократить команду на 7% и уволить 119 человек», — отмечают в издании.

Miro была основана пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Компания занимается развитием сервиса для командной работы, с помощью которой пользователи могут удалённо обсуждать и визуализировать идеи, обмениваться файлами и проводить встречи. Первый офис располагался в Перми, в 2022 году компания закрыла своё представительство в России, а затем закрыла материнский офис в столице Прикамья.

В августе 2024 года Miro сообщила о приостановке работы в России и Республике Беларусь. Но позже было принято решение продолжить предоставление услуг бесплатным пользователям в этих странах.

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