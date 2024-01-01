Алёна Бронникова Основанная в Перми компания Miro продолжит обслуживать пользователей из России На фоне санкций платформа могла приостановить работу в РФ и Беларуси с 12 сентября Поделиться Твитнуть

Сервисы заявившей ранее о прекращении работы в России и Беларуси платформы компании Miro, основанной уроженцами Перми, останутся доступными для пользователей аккаунтов из этих стран. Как сообщает интернет-проект «Хабр», соответствующие уведомления компания разослала своим клиентам 21 августа.

«Недавно были введены дополнительные санкции, запрещающие предоставление определённых услуг пользователям, зарегистрированным в России и Беларуси. Мы изучили применимость этих санкций к Miro и после дополнительных консультаций с экспертами по торговле приняли решение продолжить предоставление услуг только нашим бесплатным пользователям в России и Беларуси», — цитирует сайт финансового директора Miro Джастина Коломба.

Miro была основана в 2011 году пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Компания занимается развитием сервиса для командной работы, с помощью которой пользователи могут удалённо обсуждать и визуализировать идеи, обмениваться файлами, проводить встречи. Первый офис располагался в Перми, в марте 2022 года компания закрыла своё представительство в России, а затем в июне начала процесс ликвидации российского подразделения и закрыла пермский материнский офис. На прошлой неделе Miro сообщила о приостановке работы с 12 сентября в России и Республике Беларусь.

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