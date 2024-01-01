Алёна Бронникова На вокзале задержали задолжавшего 1,6 млн рублей алиментов жителя Прикамья Мужчина возвращался в родной город Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю задержали на железнодорожном вокзале должника по алиментам. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, житель Кунгура находился в розыске за неисполнение решения суда о перечислении части доходов на содержание 15-летнего сына. Долг перед ребёнком превысил 1,6 млн руб.

«Мальчик находился в специализированном учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, но это не снимало с его отца ответственности ежемесячно помогать несовершеннолетнему. Мужчина длительное время не исполнял требования исполнительного листа, долг перед ребёнком превысил 1,6 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не работал официально, и его объявили в розыск. Через какое-то время у судебных приставов появилась информация, что он возвращается в родной город, и к моменту прибытия поезда «Новокузнецк—Санкт-Петербург» его уже ждали на вокзале. Оттуда нарушителя сразу доставили в подразделение ведомства и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Сам кунгуряк сказал, что два месяца работал неофициально, а вместо зарплаты получил билет на поезд домой.

Мировой суд рассмотрит административный протокол в ближайшее время. Должнику грозит наказание в виде ареста до 15 суток.

Ранее «Новый компаньон» писал, что житель Прикамья отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам. Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей.

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