Елена Синица Житель Прикамья отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Пермского края отправился в зону СВО, чтобы погасить задолженность по алиментам в размере около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей. Неплательщик отбывал наказание в спецприёмнике под арестом, но это не мотивировало его выплатить задолженность. Тогда в отношении него завели уголовное дело.





Дознаватель службы разъяснил ему последствия судимости, а также возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Больше всего преимуществ для себя должник увидел в военной службе по контракту. В тот же день он подписал контракт с Минобороны РФ.





Уголовное дело в отношении него приостановлено, на основании постановления судебного пристава задолженность по алиментам удерживается из оклада военнослужащего.

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