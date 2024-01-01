Елена Синица
Житель Прикамья отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам
Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей
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Житель Пермского края отправился в зону СВО, чтобы погасить задолженность по алиментам в размере около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.
Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей. Неплательщик отбывал наказание в спецприёмнике под арестом, но это не мотивировало его выплатить задолженность. Тогда в отношении него завели уголовное дело.
Дознаватель службы разъяснил ему последствия судимости, а также возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Больше всего преимуществ для себя должник увидел в военной службе по контракту. В тот же день он подписал контракт с Минобороны РФ.
Уголовное дело в отношении него приостановлено, на основании постановления судебного пристава задолженность по алиментам удерживается из оклада военнослужащего.
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