Мэрия Перми предложила сделать бесплатным проезд для водителей автобусов Льгота может быть доступна в течение трёх лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми могут ввести дополнительные меры по повышению привлекательности профессии водителя общественного транспорта. В частности, водителем автобусов и трамваев чиновники мэрии хотят разрешить бесплатно ездить в общественном транспорте. На соответствующий проект решения, опубликованный на сайте Пермской городской думы, одним из первых обратил внимание «Рифей».

На такую льготу смогут рассчитывать водители, состоящие в штате на муниципальных маршрутах регулярных перевозок краевой столицы. Преференцией они смогут воспользоваться с 1 января 2025 года по декабрь 2027 года.

В проекте решения сообщается и о других мерах для повышения привлекательности профессии водителя. Например, планируется провести конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса».

Напомним, в сентябре в департаменте транспорта администрации Перми заявили, что нехватка водителей в городе составляет 25%. Для устранения проблемы ведомство предложило ряд инициатив, которые включают не только увеличение заработной платы, но и улучшение условий работы.

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