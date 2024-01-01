Власти Перми придумали, как привлечь на работу водителей общественного транспорта Дефицит работников в отрасли достиг 25% Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Сотрудники департамента транспорта администрации Перми в ходе обсуждения проблем отрасли с депутатами гордумы, представителями профсоюзов и перевозчиками рассказали, как собираются привлекать на работу водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В дептрансе отметили, что нехватка водителей сейчас составляет 25%. Для её устранения ведомство предлагает ряд инициатив, которые включают не только увеличение заработной платы, но и улучшение условий работы.

В частности, планируется создать места для отдыха и питания водителей на 19 автобусных и 5 трамвайных конечных остановках.

Чтобы повысить привлекательность профессии, рассматривается идея проведения ежегодного городского конкурса профмастерства и формирования единого рейтинга «ТОП-100 водителей», где победители смогут получить денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. по итогам года.

Также прорабатывается возможность компенсации перевозчикам затрат на проездные для своих сотрудников.

Еще одной мерой по улучшению условий работы может стать освобождение водителей от обязанности принимать оплату проезда. В настоящее время рассматриваются альтернативные способы продажи билетов для пассажиров, предпочитающих наличный расчёт.

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