В День народного единства телебашню в Перми украсят подсветкой Поделиться Твитнуть

пресс-служба Пермского филиала РТРС

В День народного единства 4 ноября с 18:00 до 00:00 башня на ул. Крупской в Перми включит праздничную подсветку. «Она будет украшена российским триколором, георгиевской лентой и яркими световыми салютами», — об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В ведомстве напомнили, что День народного единства учреждён указом президента России 20 лет назад (в 2004 году) и является одним из дней воинской славы. Государственный праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение (тысячи людей всех сословий и народностей) освободило Москву от иностранных интервентов. Подвиг ополченцев положил конец Смутному времени и началу возрождения российского государства.

Наряду с пермской телебашней, 4 ноября праздничные иллюминации включат также башни и мачты во многих городах России от Санкт-Петербурга и Сочи до Якутска и Благовещенска.

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