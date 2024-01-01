Синоптики рассказали, сколько снега принёс в Прикамье циклон «Мартина» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В субботу, 2 ноября, до Пермского края добрался циклон «Мартина». Больше всего снега выпало на юго-западе Прикамья.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, высота снежного покрова, по данным краевых метеостанций, на 8 часов утра в Бисере была 12 см, в Чёрмозе — 10 см, в Чердыни — 9 см, в Верещагино и Березниках — по 8 см, в Перми, Чернушке и Оханске — по 7 см, в Кудымкаре и Косе — по 6 см.

При этом в Перми наблюдались существенные различия по количеству снега в разных районах города. Так, в районе метеостанции Архиерейка снега было в разы больше, чем в центре.

В середине сегодняшнего дня в Перми снова начнётся сильный мокрый снег, затем он перейдет в дождь, и потеплеет до+3…+5˚. На юге края может быть ещё теплее, до +7˚. Также на юге ожидается сильный дождь, который растопит практически весь ранее выпавший снег.













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