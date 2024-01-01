Приставы закрыли кафе в Прикамье из-за антисанитарии Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае в с. Сива судебные приставы на месяц закрыли кафе из-за несоответствия санитарным требованиям.

По результатам проверки надзорных органов выяснилось, что индивидуальный предприниматель, управляющий кафе CUBA, не обеспечивал должное качество пищи для клиентов. Продукты принимались без необходимой маркировки, нарушались технологические процессы приготовления блюд. Внутри кафе были замечены мухи, а сотрудники пищеблока не имели необходимых документов, подтверждающих медицинские осмотры.

Суд признал, что выявленные нарушения создают реальную опасность для здоровья и жизни граждан, и признал предпринимателя виновным в административном правонарушении, назначив наказание в виде 30-дневной приостановки работы заведения.

Приставы уже опечатали кафе и в течение всего периода обещают следить за выполнением решения суда.

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