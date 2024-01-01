В Прикамье прокуратура проводит проверку по факту ДТП с погибшим ребёнком Трёхлетний мальчик попал в смертельную аварию на трассе ПолазнаЧусовой Поделиться Твитнуть

Прокуратура Добрянки контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранители по факту ДТП с несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки надзорный орган даст оценку причин и условий произошедшего ДТП.

Как ранее писал «Новый компаньон», авария произошла 1 ноября около 17.30 на 17 км дороги Полазна—Чусовой. Предварительно известно, что водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Киа». В результате ДТП погиб трёхлетний пассажир «Киа». Ещё пять человек (водители и три пассажира обеих машин) с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

После происшествия полиция начала проверку.

Напомним, в начале ноября Пермский край накрыли снегопады. В связи с этим в Госавтоинспекции предупреждают: из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Всё это резко повышает риск ДТП.

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