В ДТП на трассе в Пермском крае погиб трёхлетний ребёнок Ещё пять человек госпитализированы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ГИБДД Пермского края

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии на автодороге Полазна-Чусовой в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, аварий произошла 1 ноября около 17.30 на 17 км дороги. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний пассажир «Киа» 2021 г. р., ещё пять человек (водители и три пассажира транспортных средств) с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

фото предоставлено ГИБДД Пермского края

В настоящее время сотрудниками полиции продолжают проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее "Новый компаньон" писал об утренней аварии в Верещагинском округе, в которой тоже погиб человек. Ещё двое, включая подростка, были ранены и доставлены в больницу. В Госавтоинспекции предупреждают: из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Всё это резко повышает риск ДТП. Поэтому нужно быть максимально осторожными в пути, не совершать обгон без крайней необходимости, выбирать меньшую скорость движения и увеличить дистанцию вдвое.

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